Alberto Genovese, spunta un'altra accusa di stupro: i dettagli

Una seconda ragazza si è recata spontaneamente dalla polizia per denunciare uno stupro subito quest'estate, commesso da parte di Alberto Genovese. È comparsa una nuova accusa di violenza sessuale e cessione di stupefacenti rivolta ad Alberto Genovese. L'uomo è stato arrestato dopo aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa.

