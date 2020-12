Alberto Genovese, dopo Quarto Grado gli avvocati della vittima abbandonano la difesa (Di domenica 6 dicembre 2020) Sviluppi nel caso legato all'imprenditore Alberto Genovese: i legali della vittima, la modella stuprata per ore, hanno rinunciato alla difesa dopo la puntata di Quarto Grado dopo l'ultima puntata di Quarto Grado, i legali della vittima hanno abbandonato il caso che vede Alberto Genovese imputato con l'accusa di aver stuprato per ore, e costretto ad assumere droga, la modella diciottenne. L'imprenditore Alberto Genovese è agli arresti con l'accusa di violenza sessuale su una modella 18enne. La ragazza, che ha raccontato telefonicamente la sua ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020) Sviluppi nel caso legato all'imprenditore: i legali, la mostuprata per ore, hanno rinunciato allala puntata dil'ultima puntata di, i legalihanno abbandonato il caso che vedeimputato con l'accusa di aver stuprato per ore, e costretto ad assumere droga, la modiciottenne. L'imprenditoreè agli arresti con l'accusa di violenza sessuale su una mo18enne. La ragazza, che ha raccontato telefonicamente la sua ...

fattoquotidiano : Alberto Genovese, “un’altra accusa di stupro e cessione di stupefacenti” per l’imprenditore - Corriere : Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza - SkyTG24 : Caso Genovese, imprenditore indagato per un presunto stupro a Ibiza - Marilenapas : RT @Corriere: Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza - serenel14278447 : Genovese indagato per un altro stupro: la denuncia di una 23enne in vacanza a Ibiza -