Albania | scossa di terremoto registrata nella costa Adriatica

(Di domenica 6 dicembre 2020) Undi magnitudo 4.3 della scala Richter è stato registrato questa mattina nel mar Adriatico a circa 20km a nord di Durazzo, città dell'. Ipocentro a 8 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in buona parte del litorale albanese. Diverse persone a Durazzo e Tirana si sono riversate in via precauzionale nelle strade. Al momento non risultano danni a persone o cose. Solamente un anno fa l'venne colpita da un forte sisma di magnitudo 6.5 che causò la morte di 51 persone e oltre 4000 sfollati.