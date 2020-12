Al via la 74° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno: il programma della kermesse (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nonostante gli immancabili stravolgimenti causati dall’emergenza sanitaria, la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che avrà inizio da domani fino a sabato 12 dicembre, non mancherà di regalare agli amanti del Cinema, ai professionisti del settore ed a semplici curiosi, un calendario ricco e variegato, consultabile sul sito della kermesse (https://www.FestivaldelCinema.it/wp-content/uploads/2020/12/pagine-progamma-74a-edizione-2020.pdf). La programmazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Nonostante gli immancabili stravolgimenti causati dall’emergenza sanitaria, la 74esimadeldeldi, che avrà inizio da domani fino a sabato 12 dicembre, non mancherà di regalare agli amanti del, ai professionisti del settore ed a semplici curiosi, un calendario ricco e variegato, consultabile sul sito(https://www.del.it/wp-content/uploads/2020/12/pagine-progamma-74a--2020.pdf). Lazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale ...

ErroriDi : Da' un'occhiata a 'Barbie-la Casa di Malibu per Bambole con Accessori e Colori Vivaci, Giocattolo per Bambini 3+ An… - IlConte50919IT : @MPenikas @isadoralarosa @cioto2209 @RaphaelRaduzzi @francotaratufo2 @74_pippo @NapolitanoIda @m_spagna @Gio2020Gio… - Ossmeteobargone : RT @LiguriaNotizie: Censis: 74,5% dei sostegni economici da Governo sono insufficienti e in ritardo - LiguriaNotizie : Censis: 74,5% dei sostegni economici da Governo sono insufficienti e in ritardo - Theskeptical_ : @SILVESTRO_74 @borghi_claudio @clapaudice @HuffPostItalia Sarebbe da chiedere ad @ElioLannutti, @ignaziocorrao,… -