Aiuto! Arrivano gli ospiti | le nuove puntate del docureality da domenica 6 dicembre su La5

(Di domenica 6 dicembre 2020)gli, ledel programma di Roberto di Pinto e Andrea Castrignano in onda daalle 23:00 su La5 Giunto ormai alla quarta edizione,su La5 torna “gli”. Il, che vede l’interior designer Andrea Castrignano nella veste di anfitrione e maestro di casa, torna su La5 con quattro– in onda ogniin seconda serata intorno alle 23:00. Nella prima puntata in onda stanotte la protagonista sarà Federica, una giovane ragazza che vive in casa con i suoi. E’ fidanzata ormai da qualche anno e ha deciso che ...

AgenziaOpinione : LA 5 – “ “AIUTO! ARRIVANO GLI OSPITI “ * « DAL 6 DICEMBRE QUATTRO LE PUNTATE CON L’INTERIOR DESIGNER ANDREA CASTRIG… - Anthea14817677 : @smandel7771 Non ci arrivano neanche con l’aiuto da casa - AcatemeraL : Aiuto, arrivano i compiti!!! #supportoallefamiglie #inostrifigli #supportopsicologico - MusicTvOfficial : Quarta edizione per “Aiuto! Arrivano gli ospiti…”: il docureality con l’interior designer @a_castrignano torna su… - 73Kalle : @Ferrarista1986 @juventusfc Qua stiamo arrivano dal classico “..oh..dategli una mano ...” o “...dammi un aiuto..” c… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto Arrivano

agenzia giornalistica opinione

Aiuto! Arrivano gli ospiti puntata in onda stasera su La5 domenica 6 dicembre 2020. Come funziona, anticipazioni. Dove in streaming, repliche ...È caduta in bagno e non aveva la forza di rialzarsi la donna aiutata e soccorsa da due agenti delle volanti della questura di Crotone. La volante era stata inviata in un palazzo alla periferia di Crot ...