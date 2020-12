Aggressione Caita | Ghirelli | “Delinquenti Non ci sarebbe calcio senza lui a Potenza”

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ore di tensione in casa Potenza.Momenti di fuoco quelli vissuti questo pomeriggio dal Potenza. Dopo la sconfitta rimediata questo pomeriggio contro la Viterbese, il presidente rossoblù, ha subito un'all'esterno dello stadio con lancio di oggetti verso la propria autovettura. Immediato l'intervento dei carabinieri che, come ricostruito da "TuttoC", hanno allontanato i supporters del Potenza.Una vicenda incresciosa su cui anche il Presidente della Lega Pro, Francesco, si è espresso con toni duri: “Bisogna smettere di pensare che sia tollerabile un gesto di violenza. Ancora una volta devo rimarcare un fatto del genere. Sono vicino a Salvatore Caiata. Non cidi lui a Potenza e non cistato ai livelli alti di questi anni. Che altro si vuole ...