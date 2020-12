Addormentata da alcol e droga: un’altra giovanissima accusa Genovese di stupro (Di domenica 6 dicembre 2020) Aperta una seconda indagine sull’imprenditore Alberto Genovese dopo la denuncia di una ventitreenne. Ma i legali della prima presunta vittima lasciano l’incarico. Il delirio di Alberto Genovese un’altra indagine spunta fuori nell’ambito del dossier su Alberto Genovese. Si tratterebbe di violenza sessuale, a quanto pare denunciata da un’altra ragazza dopo la prima accusa di abusi durante una festa a Terrazza Sentimento, arrivata da una diciottenne. Il secondo caso farebbe riferimento a una serata trascorsa a Ibiza, a Villa Lolita, dove una 23enne avrebbe raccontato di essere stata violentata durante una festa. La giovane avrebbe confermato alcune dichiarazioni già rilasciate durante una testimonianza nel corso dell’indagine che si è conclusa con il fermo dell’uomo. ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Aperta una seconda indagine sull’imprenditore Albertodopo la denuncia di una ventitreenne. Ma i legali della prima presunta vittima lasciano l’incarico. Il delirio di Albertoindagine spunta fuori nell’ambito del dossier su Alberto. Si tratterebbe di violenza sessuale, a quanto pare denunciata daragazza dopo la primadi abusi durante una festa a Terrazza Sentimento, arrivata da una diciottenne. Il secondo caso farebbe riferimento a una serata trascorsa a Ibiza, a Villa Lolita, dove una 23enne avrebbe raccontato di essere stata violentata durante una festa. La giovane avrebbe confermato alcune dichiarazioni già rilasciate durante una testimonianza nel corso dell’indagine che si è conclusa con il fermo dell’uomo. ...

