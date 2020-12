Addio a Gigi Dall’Aglio, attore e regista morto per Covid. “Il teatro per lui era militanza e presidio dei valori democratici” (Di domenica 6 dicembre 2020) regista, attore e drammaturgo. Il teatro italiano è in lutto per la morte a causa del Covid di Gigi Dall’Aglio, tra i fondatori di una delle prime cooperative teatrali in Italia e poi del teatro Due di Parma. Aveva 77 anni e calcava i palcoscenici dal 1963. Come ricorda il Corriere della sera, aveva partecipato alle prove per lo spettacolo “In teatro non si muore…” che avrebbe dovuto debuttare il 31 ottobre, prima che la pandemia costringesse a un nuovo rinvio. E’ stato tra le altre cose direttore del Festival internazionale del teatro Universitario e maestro in scuole d’arte drammatica come la Paolo Grassi a Milano. Ha diretto oltre 200 spettacoli in Italia e dal 1984 ha portato in scena “L’istruttoria” di Peter Weiss per non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)e drammaturgo. Ilitaliano è in lutto per la morte a causa deldi, tra i fondatori di una delle prime cooperative teatrali in Italia e poi delDue di Parma. Aveva 77 anni e calcava i palcoscenici dal 1963. Come ricorda il Corriere della sera, aveva partecipato alle prove per lo spettacolo “Innon si muore…” che avrebbe dovuto debuttare il 31 ottobre, prima che la pandemia costringesse a un nuovo rinvio. E’ stato tra le altre cose direttore del Festival internazionale delUniversitario e maestro in scuole d’arte drammatica come la Paolo Grassi a Milano. Ha diretto oltre 200 spettacoli in Italia e dal 1984 ha portato in scena “L’istruttoria” di Peter Weiss per non ...

clikservernet : Addio a Gigi Dall’Aglio, attore e regista morto per Covid. “Il teatro per lui era militanza e presidio dei valori d… - Noovyis : (Addio a Gigi Dall’Aglio, attore e regista morto per Covid. “Il teatro per lui era militanza e presidio dei valori… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Addio a Gigi Dall’Aglio, attore e regista morto per Covid. “Il teatro per lui era militanza e presidio dei valori demo… - fattoquotidiano : Addio a Gigi Dall’Aglio, attore e regista morto per Covid. “Il teatro per lui era militanza e presidio dei valori d… - booreasc : Addio a Gigi Dall’Aglio: il ricordo dell’Istituto Cervi e della Presidente Albertina Soliani -