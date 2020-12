Accensione luci di Natale: città sovraffollata, scatta la minaccia (Di domenica 6 dicembre 2020) L’Accensione delle tradizionali luci di Natale ha attirato una grande folla nel centro di una città emiliana. Bonaccini minaccia: “Rischiamo conseguenze pesanti” Nel periodo natalizio tutte le città e i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 6 dicembre 2020) L’delle tradizionalidiha attirato una grande folla nel centro di unaemiliana. Bonaccini: “Rischiamo conseguenze pesanti” Nel periodo natalizio tutte lee i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

ant_boemio : RT @leggoit: #riccione, folla e assembramenti per l'accensione delle luci di Natale. È polemica, Bonaccini: «Così rischiamo di tornare in z… - mimmomaiello : RT @HuffPostItalia: Folla per accensione luci di Natale, polemica a Riccione - cgxx178 : RT @perchetendenza: 'Riccione': Per l'assembramento formatosi ieri sera in occasione dell'accensione delle luci natalizie in viale Ceccarin… - DiovmaeC : RT @perchetendenza: 'Riccione': Per l'assembramento formatosi ieri sera in occasione dell'accensione delle luci natalizie in viale Ceccarin… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Folla per accensione luci di Natale, polemica a Riccione -