Abruzzo zona arancione: ecco quando (Di domenica 6 dicembre 2020) L' Abruzzo già domani vorrebbe diventare zona arancione , e il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza, ma da Roma arriva la puntualizzazione: "Deve aspettare mercoledì". Infatti da fonti ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) L'già domani vorrebbe diventare, e il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza, ma da Roma arriva la puntualizzazione: "Deve aspettare mercoledì". Infatti da fonti ...

MediasetTgcom24 : L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa - Agenzia_Ansa : #Covid, ordinanza #Abruzzo: da domani fuori dalla zona rossa. Marsilio: 'Diventa arancione, ho informato Speranza'.… - repubblica : Abruzzo, il governatore Marsilio firma l'ordinanza per il ritorno in fascia arancione. Tutta l'Italia fuori dalla z… - simoneycoco : il presidente della Regione ha creato solo scompigli!perchè non hanno iniziato prima ad investire sulle ristruttur… - infoitinterno : Il presidente dell'Abruzzo emana ordinanza: 'Fuori da zona rossa'. Il Governo lo stoppa -