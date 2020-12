Abruzzo verso la zona arancione: cosa cambia per i cittadini (Di domenica 6 dicembre 2020) Il presidente Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza per il cambiamento di colore da domani. Ma secondo fonti del governo il passaggio non potrà avvenire prima di mercoledì Leggi su today (Di domenica 6 dicembre 2020) Il presidente Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza per ilmento di colore da domani. Ma secondo fonti del governo il passaggio non potrà avvenire prima di mercoledì

abiraghi : #marsilio è un #fascista e si comporta coerentemente, fottendosene della legge e del buon senso. Il suo cambio di z… - 79_Alessio : RT @romatoday: Abruzzo verso la zona arancione: cosa cambia per i cittadini - infoitinterno : Abruzzo verso la zona arancione, ordinanza di Marsilio: 'Domani riaprono i negozi' - PalermoToday : Abruzzo verso la zona arancione: cosa cambia per i cittadini - romatoday : Abruzzo verso la zona arancione: cosa cambia per i cittadini -