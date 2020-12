Abruzzo, ordinanza regione: torna in zona arancione. Tutta Italia fuori dalla zona rossa (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Abruzzo esce dal lockdown della zona rossa. E così Tutta Italia lascia il lockdown più duro, quello delle zone rosse. Nessuna regione infatti, da domani, sarà più soggetta alle massime restrizioni. governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza con la quale la regione traccia la strada per il rientro in zona arancione rispetto alle restrizioni per contenere i contagi del Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Il provvedimento entra in vigore da domani, giorno della sua pubblicazione. Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 dicembre 2020) L'esce dal lockdown della. E cosìlascia il lockdown più duro, quello delle zone rosse. Nessunainfatti, da domani, sarà più soggetta alle massime restrizioni. governatore Marco Marsilio ha firmato l'con la quale latraccia la strada per il rientro inrispetto alle restrizioni per contenere i contagi del Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Il provvedimento entra in vigore da domani, giorno della sua pubblicazione.

