Abruzzo, la Regione tira dritto nonostante lo stop del governo: lunedì negozi aperti (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta ansa 'L'ordinanza del presidente Marsilio è in vigore da lunedì. Il governo può solo, eventualmente, impugnarla'. E' la replica di fonti vicine al governatore abruzzese dopo lo stop del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta ansa 'L'ordinanza del presidente Marsilio è in vigore da. Ilpuò solo, eventualmente, impugnarla'. E' la replica di fonti vicine al governatore abruzzese dopo lodel ...

