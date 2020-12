Abruzzo, firmata ordinanza: fuori da zona rossa. Dal 9 dicembre studenti medie tutti a scuola (Di domenica 6 dicembre 2020) "Mantenuto l’impegno di riaprire il commercio prima dell’Immacolata". Così il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio annuncia l'uscita della Regione dalla zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 dicembre 2020) "Mantenuto l’impegno di riaprire il commercio prima dell’Immacolata". Così il governatore dell'Marco Marsilio annuncia l'uscita della Regione dalla. L'articolo .

