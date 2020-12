A San Marino inaugurato il “Natale delle Meraviglie” (Di domenica 6 dicembre 2020) SAN Marino (ITALPRESS) – Al via ufficiale la diciottesima edizione del Natale delle Meraviglie: taglio del nastro il 5 dicembre alla presenza del segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, del direttore dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, dei rappresentanti di Nextime Eventi e degli sponsor nel Giardino dello Schiaccianoci, un'installazione unica e suggestiva ispirata alla celebre fiaba di Hoffman e al balletto omonimo su musica di Cajkovskij. In Piazza della Libertà, il Grande Carillon si è aperto al rintocco dell'orologio di Palazzo Pubblico e i personaggi fantastici hanno preso vita come per magia tra proiezioni, colori e narrazioni dedicati alla celebre favola, fil rouge dell'edizione 2020.E per ricreare la magica atmosfera del Natale non poteva mancare la neve (artificiale e atossica): al termine dello spettacolo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) SAN(ITALPRESS) – Al via ufficiale la diciottesima edizione del NataleMeraviglie: taglio del nastro il 5 dicembre alla presenza del segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, del direttore dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli, dei rappresentanti di Nextime Eventi e degli sponsor nel Giardino dello Schiaccianoci, un'installazione unica e suggestiva ispirata alla celebre fiaba di Hoffman e al balletto omonimo su musica di Cajkovskij. In Piazza della Libertà, il Grande Carillon si è aperto al rintocco dell'orologio di Palazzo Pubblico e i personaggi fantastici hanno preso vita come per magia tra proiezioni, colori e narrazioni dedicati alla celebre favola, fil rouge dell'edizione 2020.E per ricreare la magica atmosfera del Natale non poteva mancare la neve (artificiale e atossica): al termine dello spettacolo una ...

Inter_Women : ? | VITTORIA Le reti di #Catelli e #Tarenzi regalano i tre punti alle nerazzurre, che scavalcano in classifica… - Italpress : A San Marino inaugurato il “Natale delle Meraviglie” - CorriereCitta : A San Marino inaugurato il “Natale delle Meraviglie” - MarisciaFox : RT @Inter_Women: ?? | SCATTI Tutte le foto più belle della vittoria sul San Marino Academy delle nostre #InterWomen ?? - calciodonneit : La San Marino non concretizza e l’Inter passa una volta per tempo #SerieAfemminile #SanMarinoAcademy… -