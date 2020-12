6 dicembre: in Fvg 702 nuovi casi, 20 decessi e 6.227 tamponi (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l’11,27 % dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall’1 al 4 dicembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467, di cui: 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone e 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.500. Salgono a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035, con la seguente suddivisione territoriale: 344 a Trieste, 421 ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702contagi (l’11,27 % dei 6.227eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall’1 al 4. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467, di cui: 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone e 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 15.500. Salgono a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 1.035, con la seguente suddivisione territoriale: 344 a Trieste, 421 ...

