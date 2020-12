4 Ristoranti: nella nuova edizione arriva la categoria Special (Di domenica 6 dicembre 2020) Alessandro Borghese Doppio impegno televisivo su SkyUno per Alessandro Borghese che, all’appuntamento quotidiano con il cooking show Alessandro Borghese Kitchen Duel, aggiunge dall’8 dicembre quello in prima serata con la nuova edizione di 4 Ristoranti, il programma che trasforma semplici ristoratori di tutta Italia in agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Anche in questa stagione i 4 ristoratori, con qualcosa in comune, faranno di tutto per ottenere l’agognato ed inconfondibile “dieci” da parte dello chef Borghese. nella nuova edizione il meccanismo della sfida avrà una novità; i quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfideranno come di consueto per stabilire chi tra di loro è il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 dicembre 2020) Alessandro Borghese Doppio impegno televisivo su SkyUno per Alessandro Borghese che, all’appuntamento quotidiano con il cooking show Alessandro Borghese Kitchen Duel, aggiunge dall’8 dicembre quello in prima serata con ladi 4, il programma che trasforma semplici ristoratori di tutta Italia in agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Anche in questa stagione i 4 ristoratori, con qualcosa in comune, faranno di tutto per ottenere l’agognato ed inconfondibile “dieci” da parte dello chef Borghese.il meccanismo della sfida avrà una novità; i quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfideranno come di consueto per stabilire chi tra di loro è il ...

4 Ristoranti: nella nuova edizione arriva la categoria Special

Nella nuova edizione il meccanismo della sfida avrà una novità; i quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfideranno come di consueto per stabilire chi tra di loro è il migliore in un ...

