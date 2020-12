24 regioni scrivono ai vertici dell’Ue: «Coinvolgeteci nel Recovery Plan». Ci sono anche Lazio ed Emilia Romagna (Di domenica 6 dicembre 2020) Una lettera che sembra destinata a far discutere almeno in Italia e firmata dalle regioni europee – comprese Emilia Romagna e Lazio in Italia – per chiedere alla leadership dell’Ue di essere coinvolte attivamente nei piani e nei progetti del Recovery Plan. «Chiediamo a tutti i responsabili delle decisioni di riconoscere il valore aggiunto del territorio per l’agenda di ripresa», si legge nel testo della lettera. «In linea con il principio di sussidiarietà, le regioni dovrebbero partecipare alle discussioni dell’Ue sulla ripresa al massimo livello. Chiediamo di essere attivamente inclusi nella progettazione e realizzazione del Recovery e dei piani nazionali adottati per lo scopo. Chiediamo ai leader politici delle ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Una lettera che sembra destinata a far discutere almeno in Italia e firmata dalleeuropee – compresein Italia – per chiedere alla leadershipdi essere coinvolte attivamente nei piani e nei progetti del. «Chiediamo a tutti i responsabili delle decisioni di riconoscere il valore aggiunto del territorio per l’agenda di ripresa», si legge nel testo della lettera. «In linea con il principio di sussidiarietà, ledovrebbero partecipare alle discussionisulla ripresa al massimo livello. Chiediamo di essere attivamente inclusi nella progettazione e realizzazione dele dei piani nazionali adottati per lo scopo. Chiediamo ai leader politici delle ...

