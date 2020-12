Zaky | nuova udienza su rinnovo carcerazione si terrà domani

(Di sabato 5 dicembre 2020) L'di Patrick George Zaki convocata per oggi, in anticipo rispetto alla data attesa di gennaio, è stata rinviata a, domenica 6 dicembre. Gli attivisti di 'Free Patrick' sulla loro pagina ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaky nuova

Adnkronos

Patrick Zaky, anticipata a domani l'udienza per la sua carcerazione. Il Cairo - Lo studente egiziano dell'università di Bologna è detenuto da febbraio - È accusato di propaganda contro lo stato ...La kermesse si farà ugualmente, ma in streaming. Spazio ai concerti:. Ron Gallo, Bee Bee Sea, Post Nebbia, So Beast, Sunset Radio, Marrano ...