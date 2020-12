Zaki: nuova udienza su rinnovo carcerazione si terrà domani (Di sabato 5 dicembre 2020) L'udienza di Patrick George Zaki convocata per oggi, in anticipo rispetto alla data attesa di gennaio, è stata rinviata a domani, domenica 6 dicembre. Gli attivisti di 'Free Patrick' sulla loro pagina ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 dicembre 2020) L'di Patrick Georgeconvocata per oggi, in anticipo rispetto alla data attesa di gennaio, è stata rinviata a, domenica 6 dicembre. Gli attivisti di 'Free Patrick' sulla loro pagina ...

streghina62 : RT @BlobRai3: ' IL CONSIGLIO D'EGITTO '. Zaki: attesa in giornata l'udienza sulla carcerazione È stata anticipata. Era prevista a gennaio.… - BlobRai3 : ' IL CONSIGLIO D'EGITTO '. Zaki: attesa in giornata l'udienza sulla carcerazione È stata anticipata. Era prevista a… - giulio_galli : RT @LaStampa: Egitto, nuova udienza su Zaki: speranze dopo la scarcerazione dei dirigenti della sua ong - nhanguyen789 : 'La buona notizia, attesa e auspicata, oggi non arriverà. La nuova udienza per decidere la sorte di Patrick Zaki, i… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Egitto, nuova udienza su Zaki: speranze dopo la scarcerazione dei dirigenti della sua ong -