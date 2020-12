Zaki, l’udienza rinviata a domani: “Il tribunale ha detto oggi all’avvocato che la data fissata non era corretta” (Di sabato 5 dicembre 2020) l’udienza di Patrick George Zaki convocata, in anticipo, per oggi è stata rinviata a domani, domenica 6 dicembre. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, citando notizie apprese dalla ong egiziana Eipr. Gli attivisti di “Free Patrick” sulla loro pagina Facebook precisano di essere stati “informati che la data precedentemente annunciata non era corretta, e all’avvocato di Patrick è stato detto oggi che la data dell’udienza è domani, domenica 6 dicembre”. “Apprezziamo la preoccupazione di tutti – sottolineano gli attivisti – e vi ringraziamo per la vostra continua solidarietà”. Si tratta comunque di un anticipo dell’udienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020)di Patrick Georgeconvocata, in anticipo, perè stata, domenica 6 dicembre. Lo scrive su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, citando notizie apprese dalla ong egiziana Eipr. Gli attivisti di “Free Patrick” sulla loro pagina Facebook precisano di essere stati “informati che laprecedentemente annunciata non era corretta, edi Patrick è statoche ladel, domenica 6 dicembre”. “Apprezziamo la preoccupazione di tutti – sottolineano gli attivisti – e vi ringraziamo per la vostra continua solidarietà”. Si tratta comunque di un anticipo del...

amnestyitalia : Domani si terrà l'ennesima udienza per la custodia cautelare di Patrick Zaki, in carcere da oltre 9 mesi. Dopo il r… - ilpost : Patrick George #Zaki è lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a febbraio al Cairo in circostanze… - Agenzia_Ansa : #Zaki Amnesty, l'udienza slitta a domani #ANSA - danielagatelli1 : RT @Agenzia_Ansa: #Zaki Amnesty, l'udienza slitta a domani #ANSA - SegalaMatilde : RT @amnestyitalia: Domani si terrà l'ennesima udienza per la custodia cautelare di Patrick Zaki, in carcere da oltre 9 mesi. Dopo il rilasc… -

