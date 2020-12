WWE TLC 2020 match card, tutti gli incontri, Roman Reigns vs Kevin Owens (Di sabato 5 dicembre 2020) TLC 2020 match card, gli incontri di Tables Ladders e Chairs Dopo la puntata di Friday ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 5 dicembre 2020) TLC, glidi Tables Ladders e Chairs Dopo la puntata di Friday ...

TSOWrestling : La #WWE ha ufficializzato due nuovi incontri per la card di #WWETLC - theshieldofspo1 : WWE TLC 2020: Big E vincerà il WWE Intercontinental Championship? - TSOWrestling : Pronta una run titolata per #BigE? #WWETLC - deli13_ : RT @ZWRadioShow: ZW SHOW #470 In AEW debutta Sting e cambia il titolo mondiale, la WWE si prepara per TLC e NXT è alla vigilia di Takeover… - AngeloLynch97 : RT @ZWRadioShow: ZW SHOW #470 In AEW debutta Sting e cambia il titolo mondiale, la WWE si prepara per TLC e NXT è alla vigilia di Takeover… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE TLC WWE TLC 2020: annunciati due nuovi incontri per il PPV The Shield Of Wrestling WWE TLC 2020: annunciati due nuovi incontri per il PPV

WWE TLC sarà l’ultimo evento del 2020. Nell’ultima puntata di RAW, sono stati ufficializzati due nuovi incontri per il PPV, di cui uno titolato. Stanotte, si è tenuto RAW (q ...

WWE, niente titolo per Daniel Bryan. Ecco il suo possibile ruolo a TLC

Home; WWE News; wrestling; Mancano circa due settimane al Pay per View WWE di TLC e la federazione di Vince McMahon è al lavoro per mettere in scena il miglior show possibile. Pe ...

WWE TLC sarà l’ultimo evento del 2020. Nell’ultima puntata di RAW, sono stati ufficializzati due nuovi incontri per il PPV, di cui uno titolato. Stanotte, si è tenuto RAW (q ...Home; WWE News; wrestling; Mancano circa due settimane al Pay per View WWE di TLC e la federazione di Vince McMahon è al lavoro per mettere in scena il miglior show possibile. Pe ...