William | che nel 1984 incipriava il naso di mamma Diana | il filmato inedito

Il video ha cominciato a circolare su Internet, figlio di quei meccanismi social cui è difficile attribuire un inizio preciso. Le immagini sono sfocate, i volti in parte coperti. Ma il senso generale del momento è tutto lì, nel gesto delicato con cui il principe William incipria il naso della madre. Allora, era il 4 ottobre 1984. La famiglia regale si preparava a posare, insieme, per uno dei tanti suoi servizi fotografici. Harry era piccolo, William un po' meno. Il Duca di Cambridge, nelle immagini diventate virali, aveva due anni e pochi mesi. La mamma gli aveva infilato una camicetta a quadri, prima di pensare a sé stessa. E il piccolino, che nel filmato fuori fuoco è ripreso di schiena, ha deciso di aiutarla nel delicato rito del trucco.

