West Ham k o contro lo United Moyes inviperito | “Il gol di Pogba da annullare”

(Di sabato 5 dicembre 2020) IlHam si illude, ma alla fine deve arrendersiil Manchester. I Red Devils rimontano dopo lo svantaggio di Soucek al 38'. Nella ripresa una doppietta di Paule un gol di Marcus Rashford mandano in orbita gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer.FURIANel post partita, però, si è scatenata la reazione durissima di David. Il tecnico delHam ha protestato duramente: "Nell'azione che ha portato al gol di, il pallone aveva completamente superato la linea laterale sul rinvio di Henderson e tutti i giocatori se ne sono resi conto. Ho visto molto bene questa scena, nessuno era posizionato meglio di me perché ce l'avevo davanti agli occhi: questo episodio ha cambiato tutta la partita, il guardalinee ha detto di non aver visto bene ma non so ...