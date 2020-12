Werder-Stoccarda domenica 6 dicembre | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 5 dicembre 2020) Primo incontrole di questa decima giornata di Bundesliga e ilBrema di Kohfeldt accoglierà sul proprio terreno di gioco il sorprendente. Prima sconfitta dopo 7 gare per i biancoverdi in quel di Wolfsburg. Una gara ricca di emozioni, con Eggestein e compagni capaci di rimontare i lupi fino al 3-3 per poi cedere alla distanza. InfoBetting: Scommesse Sportive e