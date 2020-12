W K Heisenberg | dal premio Nobel per la fisica alla bomba atomica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Werner Karl, nato a Würzburg in Germania, il 5 dicembre 1901, è stato tra i più celebri e importanti fisici tedeschi del ‘900. E’ considerato uno dei fondatori della meccanica quantistica e ottenne per questo nel 1932 ilper la. Con uno sfondo familiare di insegnanti, l’alto livello culturale della sua famiglia, e la situazione competitiva a casa,ebbe l’appoggio per avere il successo a cui poi realmente giunse. Ma qualcosa di più era necessario: consacrazione e duro lavoro. W.K– Photo Credits: tempi.itIl percorso universitario diDopo essersi laureato inall’Università di Monaco, nel 1923 divenne assistente di Max Born presso l’Università di Gottinga. Successivamente ...