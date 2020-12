Volley, SuperLega: Civitanova si inventa la rimonta e batte Ravenna al tie-break. Lube al primo posto (Di sabato 5 dicembre 2020) Civitanova ha sconfitto Ravenna per 3-2 (21-25; 23-25; 25-21; 25-20; 15-8) nell’anticipo della tredicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube si è resa protagonista di una rimonta stellare: sotto di 0-2 al Pala De Andrè, gli ultimi Campioni d’Italia si sono rimboccati le maniche e sono riusciti a conquistare un successo fondamentale dopo 119 minuti di battaglia. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi hanno così infilato l’undicesima vittoria in campionato (la seconda al tie-break) e sono tornati provvisoriamente in testa alla classifica generale, con appena una lunghezza di vantaggio nei confronti di Perugia (domani attesa dall’impegno casalingo contro Piacenza). I romagnoli muovono la classifica conquistando un punto ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-2 (21-25; 23-25; 25-21; 25-20; 15-8) nell’anticipo della tredicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Lasi è resa protagonista di unastellare: sotto di 0-2 al Pala De Andrè, gli ultimi Campioni d’Italia si sono rimboccati le maniche e sono riusciti a conquistare un successo fondamentale dopo 119 minuti di battaglia. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi hanno così infilato l’undicesima vittoria in campionato (la seconda al tie-) e sono tornati provvisoriamente in testa alla classifica generale, con appena una lunghezza di vantaggio nei confronti di Perugia (domani attesa dall’impegno casalingo contro Piacenza). I romagnoli muovono la classifica conquistando un punto ...

