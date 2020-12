Volley, stop a giovanili e serie C. Parla il vice-presidente Fipav Bilato: “Con il nuovo DPCM non potevamo fare diversamente” (Di sabato 5 dicembre 2020) Una parola che mette a riposo forzato migliaia di ragazzi che, tra mille difficoltà, si stavano allenando sui campionati di Volley di tutta Italia e che avevano superato la fase più alta del contagio nella seconda ondata senza contribuire ad alzarla quella curva, visto che sono pochissimi i cluster registrati nelle palestre di tutta Italia legati agli sport di squadra. la parola è “preminente” messa accanto, nel DPCM pubblicato il 3 dicembre scorso, a “interesse nazionale” e riferita a “eventi e competizioni di livello agonistico“. Una parola in più rispetto ai DPCM che cambia la sostanza delle cose e anche la forma perchè il Coni, su pretesa del Governo, avrebbe fatto specifiche richieste alle Federazioni che avevano allargato la manica (sempre nel rispetto della legge) per poter permettere ai settori giovanili e alle ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Una parola che mette a riposo forzato migliaia di ragazzi che, tra mille difficoltà, si stavano allenando sui campionati didi tutta Italia e che avevano superato la fase più alta del contagio nella seconda ondata senza contribuire ad alzarla quella curva, visto che sono pochissimi i cluster registrati nelle palestre di tutta Italia legati agli sport di squadra. la parola è “preminente” messa accanto, nelpubblicato il 3 dicembre scorso, a “interesse nazionale” e riferita a “eventi e competizioni di livello agonistico“. Una parola in più rispetto aiche cambia la sostanza delle cose e anche la forma perchè il Coni, su pretesa del Governo, avrebbe fatto specifiche richieste alle Federazioni che avevano allargato la manica (sempre nel rispetto della legge) per poter permettere ai settorie alle ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Volley, fino al 15 gennaio si giocano solo i campionati di serie A. Stop per gli altri, compresi gli allenamenti https:… - IlmsgitSport : Volley, fino al 15 gennaio si giocano solo i campionati di serie A. Stop per gli altri, compresi gli allenamenti - ilmessaggeroit : Volley, fino al 15 gennaio si giocano solo i campionati di serie A. Stop per gli altri, compresi gli allenamenti - LaNotPontina : La Top Volley Cisterna cede in tre set a Civitanova Marche, in casa della Cucine Lube Civitanova. La sfida era il r… - LaNotPontina : La Top Volley Cisterna cede in tre set a Civitanova Marche, in casa della Cucine Lube Civitanova. La sfida era il r… -