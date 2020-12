Volley, la Fipav va controcorrente e blocca gli allenamenti delle giovanili e della serie C (Di sabato 5 dicembre 2020) Così, a prima vista, sa tanto di decisione presa fuori tempo massimo e piuttosto difficile da capire e controversa. La Fipav, con una nota federale uscita da qualche minuto, ha deciso di interrompere tutti gli allenamenti delle squadre giovanili e dei campionati regionali di serie C almeno fino al 15 gennaio 2021 “in considerazione della situazione contingente del Paese”. Lo stesso Paese, l’Italia, per il quale ieri l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso in termini positivi nello sviluppo del contagio, con l’RT generale arrivato a fine novembre allo 0.91, con tutte le curve epidemiologiche su base settimanale in picchiata. Quindi i casi sono due: o la Fipav ha permesso alle società di allenarsi nel periodo in cui le curve erano tutte in forte salita (contagi, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Così, a prima vista, sa tanto di decisione presa fuori tempo massimo e piuttosto difficile da capire e controversa. La, con una nota federale uscita da qualche minuto, ha deciso di interrompere tutti glisquadree dei campionati regionali diC almeno fino al 15 gennaio 2021 “in considerazionesituazione contingente del Paese”. Lo stesso Paese, l’Italia, per il quale ieri l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso in termini positivi nello sviluppo del contagio, con l’RT generale arrivato a fine novembre allo 0.91, con tutte le curve epidemiologiche su base settimanale in picchiata. Quindi i casi sono due: o laha permesso alle società di allenarsi nel periodo in cui le curve erano tutte in forte salita (contagi, ...

Fipav, sospesa l'attività di Serie C e categorie giovanili

