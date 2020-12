Volley femminile, Serie A1: Chieri travolge Bergamo nel recupero e rafforza il quinto posto (Di sabato 5 dicembre 2020) Chieri ha sconfitto Bergamo con un netto 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) nel recupero della dodicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi non hanno avuto alcun problema a imporsi tra le mura amiche e hanno infilato la settima vittoria stagionale, la quinta nelle ultime sei uscite. Le padrone di casa hanno così rafforzato il quinto posto con 21 punti all’attivo in 10 incontri disputati e nei prossimi due recuperi possono addirittura andare a caccia di una clamorosa top-4. Bergamo chiude il proprio girone d’andata con 10 punti: terzultimo posto provvisorio con appena 1 lunghezza di vantaggio su Perugia (un incontro in meno) e 2 su Brescia, in piena lotta per non retrocedere. Prestazione ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)ha sconfittocon un netto 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) neldella dodicesima giornata dellaA1 di. Le piemontesi non hanno avuto alcun problema a imporsi tra le mura amiche e hanno infilato la settima vittoria stagionale, la quinta nelle ultime sei uscite. Le padrone di casa hanno cosìto ilcon 21 punti all’attivo in 10 incontri disputati e nei prossimi due recuperi possono addirittura andare a caccia di una clamorosa top-4.chiude il proprio girone d’andata con 10 punti: terzultimoprovvisorio con appena 1 lunghezza di vantaggio su Perugia (un incontro in meno) e 2 su Brescia, in piena lotta per non retrocedere. Prestazione ...

RaiSport : #Pallavolo femminile ?? #Perugia ospita #Novara per il recupero della decima giornata di Serie A1 Match in diretta d… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: #Chieri si aggiudica il recupero contro #Bergamo in tre set. La cronaca del… - Fabiomel11 : @CapitanoPaolo90 Secondo me dovrebbero cambiare le regole, come per volley e basket femminile; personalmente adoro… - blab_live : #Volley, A1 maschile #Superlega e femminile: il programma e i #pronostici del weekend - zazoomblog : Volley femminile CEV Cup: rinviata la bolla di Monza (8-9 dicembre). Ottavi e quarti rimandati al 2021 - #Volley… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Pallavolo femminile, rinviata per Covid la trasferta del Soverato contro Macerata LaC news24 Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Chieri batte Bergamo in tre set

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: risultato e cronaca del recupero Chieri-Bergamo, vinto dalle padrone di casa per 3-0 ...

Pallavolo A1 femminile – Busto Arsizio e Marco Fenoglio si sono salutati

Con un post sui suoi social, l’Unet e-work Busto Arsizio ha annunciato di aver concluso il rapporto Marco Fenoglio. Tags: A1FVolley, Marco Fenoglio, Unet E-Work Busto Arsizio ...

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: risultato e cronaca del recupero Chieri-Bergamo, vinto dalle padrone di casa per 3-0 ...Con un post sui suoi social, l’Unet e-work Busto Arsizio ha annunciato di aver concluso il rapporto Marco Fenoglio. Tags: A1FVolley, Marco Fenoglio, Unet E-Work Busto Arsizio ...