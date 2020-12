Volkswagen ID.6 - Primi avvistamenti sotto mentite spoglie (Di sabato 5 dicembre 2020) camuffata da Peugeot, ma sotto mentite spoglie quest'auto nasconde un nuovo modello della famiglia Volkswagen ID: secondo le informazioni in nostro possesso, si tratta di una Suv di taglia superiore alla ID.4 che potrebbe in futuro aggiungersi alla gamma elettrica della Casa tedesca. La ID.4 allungata. La vettura appare come una variante allungata della ID.4, con un cristallo fisso posteriore tale da far pensare subito a un abitacolo sette posti. A un primo sguardo, gli adesivi che simulano mascherina e gruppi ottici della Peugeot possono ingannare, ma i cerchi di lega e le maniglie sono chiaramente identici a quelli della Suv a batteria di Wolfsburg. Diversa, invece, è la zona posteriore, che presenta un montante più grande e dal taglio più classico, oltre a un lunotto più verticale e compatto per favorire ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 dicembre 2020) camuffata da Peugeot, maquest'auto nasconde un nuovo modello della famigliaID: secondo le informazioni in nostro possesso, si tratta di una Suv di taglia superiore alla ID.4 che potrebbe in futuro aggiungersi alla gamma elettrica della Casa tedesca. La ID.4 allungata. La vettura appare come una variante allungata della ID.4, con un cristallo fisso posteriore tale da far pensare subito a un abitacolo sette posti. A un primo sguardo, gli adesivi che simulano mascherina e gruppi ottici della Peugeot possono ingannare, ma i cerchi di lega e le maniglie sono chiaramente identici a quelli della Suv a batteria di Wolfsburg. Diversa, invece, è la zona posteriore, che presenta un montante più grande e dal taglio più classico, oltre a un lunotto più verticale e compatto per favorire ...

