Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Erica Wall (Di sabato 5 dicembre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Erica Wall. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo. Vite al limite – Erica Wall Erica, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi. Erica Wall oggi ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 dicembre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo.al, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi.oggi ...

ilmalesonoio : Le notti sono lo specchio del mio buongiorno, se focalizzo cosa è stato, vedo corpi affamati di cosa eravamo per un… - jerryMassloII : @dawac72 quando le vite si trattano a punti percentuali che corrispondono a centinaia al giorno si è perso il senno… - adovrenialler : mi scuso per il tipo di foto, ma c’è bisogno di far capire alla gente che cosa succede nelle vite di ogni adolescen… - MissAcidah : Cucina sempre vegetali ma poi li frigge,li impana... noi siamo qua e ci stiamo allargando tutti Dal grande fratello… - dreamglw : @VANTET4E niente amo perché ovviamente mi metto in mezzo ai flames ma non riescono mai a capire dove cazzo sta il l… -