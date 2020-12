Visoni e Covid | le immagini shock dell’abbattimento di migliaia di animali a Capralba | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Non solo la Danimarca, anche l’Italia ha avviato l’abbattimento didia causa del rischio di contagi da, dopo alcuni casi di positività e l’alto rischio che questo tipo dipossano contagiare gli esseri umani con una forma mutata del virus. Alcune scioccanti, riprese con un drone e diffuse dall’associazione Essere, mostrano l’uccisione didi esemplari nell’allevamento situato a(Cremona). Come in Danimarca, glivengono uccisi in una camera a gas e gettati con la pala del trattore in un cassone. Credit: EssereATTENZIONI: leseguenti potrebbero urtare la vostra sensibilità Nell’allevamento di ...