Violenza sessuale sulle figlie minorenni | arrestato papà orco

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – Questa mattina ad Ostiglia (Mantova), i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di M.A., originario di Sant’Antonio Abate, gravemente indiziato dei reati di “continuata e aggravata” e di “atti sessuali con minore” commessi nei confronti delle due. Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica e condotte dai Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, hanno avuto origine dalla denuncia della moglie dell’indagato che, nel corso di una conversazione ...

Per più di 10 anni ha abusato sessualmente delle figlie. Le violenze sono iniziate quando erano ancora delle bambine e per continuare ad avere rapporti sessuali con loro, una volta diventate maggioren ...Questa mattina, in Ostiglia in provincia di Mantova, i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordin ...