Viola la zona rossa per vendere orologi falsi: 60enne denunciato e multato (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa pattuglia delle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore, impegnata in un servizio su strada ad Angri, aveva fermato la Fiat 500 guidata dal 60enne dopo averne notato la targa estera. Con un rapido riscontro attraverso le banche dati in uso, i militari hanno cosi scoperto che l'uomo, di Torre Annunziata, era già noto alle Forze dell'ordine per una moltitudine di reati, che spaziano da quelli contro la persona (tra cui minacce e violenze) ai delitti contro il patrimonio (come il riciclaggio e l'evasione fiscale). Il controllo e quindi proseguito ispezionando il contenuto del bagagliaio del veicolo, al cui interno i Finanzieri di Nocera hanno trovato, accuratamente nascoste, alcune scatole che, a dire dell'indagato, contenevano materiale informatico. I beni rinvenuti erano invece di tutt'altra specie: un piccolo campionario di

