Vincenzo Spadafora: "Lavoriamo ad una graduale riapertura degli sport di base già da gennaio"

In un'intervista al Foglio, rilanciata dall'ANSA, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della riapertura delle palestre e della ripartenza dello sport di base, oltre ad aver rilasciato una battuta ironica sul caso Suarez di cui tanto si parla in questi giorni. 

Così su palestre e sport di base: "Ho chiesto al CTS di essere audito prima di Natale perché vorrei lavorare, con le Regioni che continueranno a essere zone gialle dopo Natale, a una graduale riapertura degli sport di base, già da gennaio. Spero si possa fare, sarebbe un bel modo per provare ad aprire il 2021 con un sorriso in più".

