VIDEO Juventus-Torino 1-1: highlights, gol e sintesi. McKennie e Bonucci ribaltano N’Koulou (Di sabato 5 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 5 dicembre, ha visto scattare il programma della decima giornata. Il match previsto alle ore 18.00 era quello tra Juventus e Torino: vittoria in rimonta dei bianconeri per 2-1 con gol di Nkoulou al 9?, pari di McKennie al 77? e gol decisivo di Bonucci al minuto 89. highlights Juventus-Torino 2-1 IL VANTAGGIO DI N’Koulou #JuveToro ??????? 0 × 1 ?????? ???????????????????? ????? ?????? ???????????????????????????????????????????? to never miss any goal Follow @BASAMGOAL10 pic.twitter.com/3R1skSUjnA — ????????????GOAL??????????? (@GOAL0075) December 5, 2020 IL PAREGGIO DI McKennie #JuveToro ??????? 1 × 1 ?????? ????????????? ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 5 dicembre, ha visto scattare il programma della decima giornata. Il match previsto alle ore 18.00 era quello tra: vittoria in rimonta dei bianconeri per 2-1 con gol di Nkoulou al 9?, pari dial 77? e gol decisivo dial minuto 89.2-1 IL VANTAGGIO DI#JuveToro ??????? 0 × 1 ?????? ???????????????????? ????? ?????? ???????????????????????????????????????????? to never miss any goal Follow @BASAMGOAL10 pic.twitter.com/3R1skSUjnA — ????????????GOAL??????????? (@GOAL0075) December 5, 2020 IL PAREGGIO DI#JuveToro ??????? 1 × 1 ?????? ????????????? ...

juventusfc : #XmasReUnion è arrivato! ?? Annulla le distanze con chi vuoi bene, vai su MyGameroom, invita i tuoi amici e create… - ESPNFC : IL CAPITANO TO THE RESCUE! Leonardo Bonucci saves the day for Juventus! - RaiSport : Eraldo #Pecci racconta i retroscena di quel famoso gol su punizione realizzato da #Maradona contro la #Juventus il… - D3iscool : RT @ESPNFC: IL CAPITANO TO THE RESCUE! Leonardo Bonucci saves the day for Juventus! - DomLongo22 : RT @ESPNFC: IL CAPITANO TO THE RESCUE! Leonardo Bonucci saves the day for Juventus! -