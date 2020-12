VIDEO Filip Zubcic vince il gigante di Santa Caterina: gli highlights della gara. Italiani nelle retrovie (Di sabato 5 dicembre 2020) Il croato Filip Zubcic ha vinto il gigante di Santa Caterina Valfurva. Il balcanico si è reso protagonista di una bella rimonta nella seconda manche, risalendo dalla sesta posizione e conquistando così un bellissimo trionfo. Lo sloveno Zan Kranjec, leader a metà gara, si è dovuto arrendere per appena 12 centesimi. A completare il podio è stato lo svizzero Marco Odermatt, terzo a 0.30. Il francese Alexis Pinturault si è dovuto accontentare del quinto posto, ma si conferma in testa alla classifica generale. Prestazione deludente dei norvegesi: Aleksander Kilde nono, Lucas Braathen 12mo, Henrik Kristoffersen 22mo. Italiani nelle retrovie: Giovanni Borsotti 21mo a 2.73, Luca De Aliprandini 23mo a 2.92. Di seguito il VIDEO ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Il croatoha vinto ildiValfurva. Il balcanico si è reso protagonista di una bella rimonta nella seconda manche, risalendo dalla sesta posizione e conquistando così un bellissimo trionfo. Lo sloveno Zan Kranjec, leader a metà, si è dovuto arrendere per appena 12 centesimi. A completare il podio è stato lo svizzero Marco Odermatt, terzo a 0.30. Il francese Alexis Pinturault si è dovuto accontentare del quinto posto, ma si conferma in testa alla classifica generale. Prestazione deludente dei norvegesi: Aleksander Kilde nono, Lucas Braathen 12mo, Henrik Kristoffersen 22mo.: Giovanni Borsotti 21mo a 2.73, Luca De Aliprandini 23mo a 2.92. Di seguito il...

gavinik : RT @Eurosport_IT: Filip Zubcic vince il Gigante di Santa Caterina Valfurva ???? Seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per lo slove… - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: Filip Zubcic vince il Gigante di Santa Caterina Valfurva ???? Seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per lo slove… - Eurosport_IT: Filip Zubcic vince il Gigante di Santa Caterina Valfurva ???? Seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per lo…

