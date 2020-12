VIDEO Biathlon | la Svezia vince la staffetta femminile di Kontiolahti Gli highlights della gara | Italia sesta

(Di sabato 5 dicembre 2020) Laha vinto ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di. Le scandinave erano le grandi favoritevigilia e hanno trionfato con pieno merito: Skottheim, Brorsson e le sorelle Oeberg hanno avuto la meglio su un’ottima Francia trascinata dalle Chevalier nelle due frazioni centrali. La Germania ha completato il podio davanti a Russia e Ucraina. Buon sesto posto per l’. Lisa Vittozzi, Irene Lardshneider e Dorothea Wierer si sono distinte nelle prime tre frazioni e l’era ottima quarta, poi nel finale Federica Sanfilippo ha dovuto usare sei ricariche e ci si è dovuti accontentare del piazzamento di rincalco. Di seguito ilcon glie ...

vitasportivait : ???? #Biathlon | #KON20 ???? Svezia ???? davanti a tutti in staffetta! Skottheim, Brorsson e le sorelle Oeberg conquist… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #KON20 ???? L'inseguimento va a Sebastian #Samuelsson ????! Continua il momento d'oro della Svezia che… - simonesalvador : Il futuro video-televisivo dello sport. 'Da oggi su #Eurosport PLAYER è disponibile un segnale senza interruzioni p… - lollomr76 : RT @DarioPuppo: Alle 16:30 su Eurosport vi aspetto per la seconda sprint stagionale di Kontiolahti! I pettorali delle italiane: 4 Vittozzi… - LorenzoLollo71 : RT @DarioPuppo: Il biathlon da re...moto del remida Martin Fourcade! Che spettacolo! @martinfkde #biathlonfamily #biathlon @biathlonworld #… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Biathlon

OA Sport

Sebastian Samuelsson ha vinto l’inseguimento di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Lo svedese, partito col pettorale numero 18, si è inventato una gara semplicemen ...La svedese Hanna Oeberg ha vinto la sprint femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La nordica si è resa protagonista di una prova spettacolare in Finlandia ...