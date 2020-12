Viaggiare in aereo: nuove regole da rispettare per il coronavirus (Di sabato 5 dicembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno di Viaggiare in aereo. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o aereo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Viaggiare in aereo: chi ha indicato le nuove regole? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno diin. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsin: chi ha indicato le? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ...

