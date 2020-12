Venezuela, le prossime elezioni non sveleranno sorprese: ecco la ‘democratura’ targata Maduro (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 6 dicembre sono state indette in Venezuela le elezioni parlamentari: si voterà per eleggere i 277 membri dell’Assemblea Nazionale (il parlamento Venezuelano). Dentro l’ufficialità, riunita intorno alla figura di Nicolas Maduro, fervono i preparativi per il post-elezione. Sì, perché l’elezione in sé è già scritta e non rivelerà soprese: un processo elettorale farsa che non conterà sul riconoscimento di gran parte della comunità internazionale (tra cui l’Ue) a parte il supporto garantito degli alleati storici del chavismo come Cuba, Cina, Russia, Iran e Nicaragua. Difficile non riscontrare irregolarità in un processo elettorale dove il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) ha eliminato tutta la concorrenza e tiene sotto scacco (con ricatti della peggior specie) il voto del popolo. Ma facciamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 6 dicembre sono state indette inleparlamentari: si voterà per eleggere i 277 membri dell’Assemblea Nazionale (il parlamentono). Dentro l’ufficialità, riunita intorno alla figura di Nicolas, fervono i preparativi per il post-elezione. Sì, perché l’elezione in sé è già scritta e non rivelerà soprese: un processo elettorale farsa che non conterà sul riconoscimento di gran parte della comunità internazionale (tra cui l’Ue) a parte il supporto garantito degli alleati storici del chavismo come Cuba, Cina, Russia, Iran e Nicaragua. Difficile non riscontrare irregolarità in un processo elettorale dove il Partito Socialista Unito del(Psuv) ha eliminato tutta la concorrenza e tiene sotto scacco (con ricatti della peggior specie) il voto del popolo. Ma facciamo ...

radio3mondo : Qual è la posizione e il ruolo dell'opposizione alle prossime elezioni per la nuova Assemblea nazionale in… - radio3mondo : Qual è l'importanza delle prossime elezioni del 6 dicembre per il rinnovo dell'Assemblea nazionale in #Venezuela? O… - FraDgf44 : vedrete che SE CI SARANNO LE PROSSIME ELEZIONI scappera' di notte e si traferira' dai suoi amici rossi a Cuba in Ve… - AgnelloMistico : @bordoni_russia Se non stessimo parlando di Tragedie ormai prossime ci sarebbe davvero da ridere a crepapelle nell'… -