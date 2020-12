Venezuela al voto: Maduro lascia se perde le elezioni (Di sabato 5 dicembre 2020) In Venezuela domenica le elezioni. Il presidente Maduro si impegna a rispettare il risultato delle urne: “Se vince l’opposizione, lascio” Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro si è detto pronto ad accettare il risultato delle elezioni parlamentari di domenica e, nel caso di una vittoria delle opposizioni, si è impegnato a lasciare la presidenza. L’annuncio è arrivato tramite l’account… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Indomenica le. Il presidentesi impegna a rispettare il risultato delle urne: “Se vince l’opposizione, lascio” Il presidente delNicolassi è detto pronto ad accettare il risultato delleparlamentari di domenica e, nel caso di una vittoria delle opposizioni, si è impegnato are la presidenza. L’annuncio è arrivato tramite l’account… L'articolo Corriere Nazionale.

