Vaticano | dopo gli scandali il Papa vara il nuovo statuto dell’Autorità di informazione finanziaria e rinnova i vertici dell’organismo

Papa Francesco prosegue le riforme finanziarie volute dal cardinale George Pell. Dopo i recenti scandali che hanno travolto il Vaticano, e in particolare la Segreteria di Stato, Bergoglio ha approvato il nuovo statuto dell'Autorità di informazione finanziaria, istituita da Benedetto XVI nel 2010, che diventa Autorità di supervisione e informazione finanziaria. Una decisione, come spiega la Santa Sede, "finalizzata ad una maggiore trasparenza e al rafforzamento dei controlli in ambito economico-finanziario". Francesco ha voluto questo rinnovamento, come ha spiegato lui stesso, "a seguito della partecipazione della Santa Sede al gruppo Moneyval del Consiglio d'Europa e alla progressiva implementazione ...

