Vaccino | Speranza assicura | «Sarà volontario» Meloni | «Ascolterò il medico di base»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sulcontro il Covid «farò quello che dirà ildi, anche sui tempi». Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, durante un confronto tra i leader politici su Sky Tg 24. «Il– ha ricordatodisponibile ma non per tutti subito. Penso che la cosa fondamentale soprattutto sia mettere in sicurezza chi è maggiormente a rischio».: «Avremo unsicuro» Sui vaccini è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto. Il 2021 «speriamo l’anno giusto per mettersi finalmente alle spalle questi mesi così difficili.l’anno in cui avremo unsicuro ed efficace, cure sicure ed efficaci, e io ...