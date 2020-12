Vaccino Pfizer, i volontari testimoniano: “Attivo dopo 28 giorni” (Di sabato 5 dicembre 2020) I volontari che si sono sottoposti al Vaccino di Pfizer hanno dato ulteriori informazioni sul farma, assicurando l’attivazione dopo 28 giorni. Pioggia di autorizzazioni per il Vaccino contro il Covid-19 di Pfizer. Infatti dopo il Regno Unito dà il via alle vaccinazioni anche il Bahrein, mentre nel resto del mondo l’Oms continua ad andare con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Iche si sono sottoposti aldihanno dato ulteriori informazioni sul farma, assicurando l’attivazione28 giorni. Pioggia di autorizzazioni per ilcontro il Covid-19 di. Infattiil Regno Unito dà il via alle vaccinazioni anche il Bahrein, mentre nel resto del mondo l’Oms continua ad andare con L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : Dalla autorizzazione UK prime notizie sul vaccino Pfizer: 1) non autorizzato sotto i 16 anni di età 2) non indica… - RobertoBurioni : I dati definitivi del vaccino Moderna sono simili - ed egualmente entusiasmanti - rispetto a quelli Pfizer. In più… - Tg3web : Prosegue la corsa al vaccino contro il covid. La Gran Bretagna, prima in occidente a distribuirlo si difende: 'Ness… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: Nonostante il via libera alla vaccinazione di massa, la Gran Bretagna non ha certezze sulla sicurezza del #vaccino #Pfize… - the_fourty : RT @Davide38296157: Dedicato ai covidioti -