Vaccino, le parole del ministro Speranza: “I cittadini devono capire” (Di sabato 5 dicembre 2020) Una sorta di appello quello del ministro della Salute, in vista di un periodo quasi cruciale per le sorti dell’epidemia. Roberto Speranza Vaccino (Facebook)Roberto Speranza, ministro della Salute, interviene in merito alla situazione coronavirus, all’indomani dell’ufficializzazione del nuovo dpcm da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le misure stabilite, richiedono certo sacrificio, ha spietato Speranza, ma d’altro conto è giusto prevenire oggi, per non avere difficoltà nei mesi successivi. Mesi che verranno, che vedranno l’inizio della somministrazione del Vaccino anticovid, almeno nelle sue prime dosi. Una fase giusta, che ci vedrà finalmente nelle condizioni di superare questo terribile periodo, spiega ancora il ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Una sorta di appello quello deldella Salute, in vista di un periodo quasi cruciale per le sorti dell’epidemia. Roberto(Facebook)Robertodella Salute, interviene in merito alla situazione coronavirus, all’indomani dell’ufficializzazione del nuovo dpcm da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le misure stabilite, richiedono certo sacrificio, ha spietato, ma d’altro conto è giusto prevenire oggi, per non avere difficoltà nei mesi successivi. Mesi che verranno, che vedranno l’inizio della somministrazione delanticovid, almeno nelle sue prime dosi. Una fase giusta, che ci vedrà finalmente nelle condizioni di superare questo terribile periodo, spiega ancora il ...

