Vaccino anti-Covid, l’hub nazionale di stoccaggio nel sito militare di Pratica di Mare (Di sabato 5 dicembre 2020) l’hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare. L’annuncio è arrivato dal commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, d’accordo con i ministri della Difesa e della Salute. l’hub intermodale militare è in grado di accogliere aerei, elicotteri ed è baricentrico per la connettività stradale: per questo è considerato dal governo ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini. Le fiale verranno infatti concentrate nel sito, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni che possono garantire una conservazione efficacie e massimi livelli di sicurezza. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020)diper la campagna di vaccinazionesarà ildella Difesa adi. L’annuncio è arrivato dal commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, d’accordo con i ministri della Difesa e della Salute.intermodaleè in grado di accogliere aerei, elicotteri ed è baricentrico per la connettività stradale: per questo è considerato dal governo ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini. Le fiale verranno infatti concentrate nel, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni che possono garre una conservazione efficacie e massimi livelli di sicurezza. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura ...

