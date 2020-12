Vaccino anti Covid | i leader di maggioranza e opposizione sono pronti a farlo Da Zingaretti e Meloni | ecco come si comporteranno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Idihanno detto di esserea fare il, quando sarà disponibile in Italia. Dopo che gli ex presidenti Usa Clinton, Obama e Bush siofferti di farsi vaccinare in televisione, oggi a rispondere pubblicamente sul temastati i principali esponenti dei partiti politici in Italia. Durante il dibattito per “Live in Courmayeur” su SkyTg24 tutti hanno risposto affermativamente alla domanda: da Vito Crimi (M5s) ad Antonio Tajani (Fi), Matteo Renzi (Iv) e Giorgia(FdI). Poi il segretario Pd Nicola, che ha avuto il-19 e dunque ha ancora l’immunizzazione (ma invita a vaccinarsi). E naturalmente Matteo Salvini ...