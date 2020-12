Vaccino anti-Covid: 6 italiani su 10 sono favorevoli (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 63,2% degli italiani, nel caso in cui venisse sviluppato un Vaccino sicuro, sceglierebbe di riceverlo con certezza, il 19,2% ci dovrebbe pensare e un 15,9% è certo che non si vaccinerà, non sa o non risponde l’1,8%. favorevoli al Vaccino il 67,2% degli uomini del campione e il 59,6% delle donne. Si vaccinerebbe il 74,9% dei soggetti tra i 18 e i 34 anni, il 53,5% di quelli nella fascia 35-54 anni e il 63,3% degli ultra 55enni. Tra quanti hanno detto che farebbero sicuramente il Vaccino, il 60,1% possiede una licenza media o inferiore, il 62,8% il diploma di scuola superiore, il 74% ha una laurea o un titolo di studio superiore. Il Vaccino in ogni caso non è visto come la soluzione a tutti i problemi legati alla pandemia da Coronavirus: risolverebbe ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 63,2% degli, nel caso in cui venisse sviluppato unsicuro, sceglierebbe di riceverlo con certezza, il 19,2% ci dovrebbe pensare e un 15,9% è certo che non si vaccinerà, non sa o non risponde l’1,8%.alil 67,2% degli uomini del campione e il 59,6% delle donne. Si vaccinerebbe il 74,9% dei soggetti tra i 18 e i 34 anni, il 53,5% di quelli nella fascia 35-54 anni e il 63,3% degli ultra 55enni. Tra quhanno detto che farebbero sicuramente il, il 60,1% possiede una licenza media o inferiore, il 62,8% il diploma di scuola superiore, il 74% ha una laurea o un titolo di studio superiore. Ilin ogni caso non è visto come la soluzione a tutti i problemi legati alla pandemia da Coronavirus: risolverebbe ...

