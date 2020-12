Vaccini per l’influenza introvabili in Lombardia, la versione di Fontana alla procura: «Tutto fermo per paura delle inchieste» (Di sabato 5 dicembre 2020) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha preso carta e penna – o meglio, ha fatto in modo che lo facesse il suo staff legale – per scrivere alla procura di Milano per raccontare che la centrale acquisti della Regione sarebbe letteralmente paralizzata. La ragione esposta ai quattro pm che la scorsa estate hanno indagato il governatore per l’ipotesi di frode in pubbliche forniture (il famoso caso camici)? Che i suoi funzionari regionali siano paralizzati – di base che non firmino più nulla – perché timorosi a causa delle inchieste della procura stessa. Tali sarebbero i timori, scrive oggi il Corriere della Sera, che i dirigenti auspicherebbero addirittura una specie di nulla osta a monte per non mettersi di traverso in un’operazione che ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Attilio, presidente della Regione, ha preso carta e penna – o meglio, ha fatto in modo che lo facesse il suo staff legale – per scriveredi Milano per raccontare che la centrale acquisti della Regione sarebbe letteralmente paralizzata. La ragione esposta ai quattro pm che la scorsa estate hanno indagato il governatore per l’ipotesi di frode in pubbliche forniture (il famoso caso camici)? Che i suoi funzionari regionali siano paralizzati – di base che non firmino più nulla – perché timorosi a causadellastessa. Tali sarebbero i timori, scrive oggi il Corriere della Sera, che i dirigenti auspicherebbero addirittura una specie di nulla osta a monte per non mettersi di traverso in un’operazione che ...

raffaellapaita : Come @ItaliaViva ci siamo battuti per evitare una stretta così forte e abbiamo ottenuto dei piccoli importanti segn… - giorgio_gori : Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile. Niente obbligo, m… - PaoloGentiloni : L’arrivo dei #vaccini restituisce speranza nel futuro, ma non cancella in un attimo la pandemia. Approvarli con rig… - annaros70527446 : @PapaParole BERGOGLIO IN TRANS! – PAPA FRANCESCO DONA IL VACCINO ANTINFLUENZALE AI TRANS DI TORVAIANICA! – IL VATIC… - lutherblister : RT @mar__bru: Le dure sanzioni imposte all’Iran impediscono al paese di partecipare al programma Covax per l’acquisto di vaccini antiCovid.… -